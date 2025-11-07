Charles FRECHON (1856-1929) Néo-impressionniste Exposition Rouen

108 Rue Molière Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-20

Exposition de la Galerie Bertran du 7 novembre 2025 au 17 janvier 2026 de rares œuvres de Charles Frechon néo impressionniste

La rareté des tableaux de Charles Frechon, le protagoniste des grands maîtres impressionnistes en Normandie, fait de chaque présentation un événement, une occasion unique d’admirer son travail, ses œuvres.

Pour cette nouvelle exposition d’automne 2025 la collection privée présentée réunit un important ensemble de peintures inédites de l’artiste.

Les visiteurs pourront voir un ensemble d’une vingtaine d’œuvres réalisées entre 1888 et 1910.

L’exposition de la Galerie Bertran de cet automne/hiver offre donc un moment exceptionnel à ne pas manquer ! .

