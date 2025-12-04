Charles-Henry Magazine – COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes

Charles-Henry Magazine Début : 2025-12-04 à 19:00. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : CHARLES-HENRY MAGAZINEINFRÉQUENTABLE Charles-Henry Magazine de retour à Nantes avec le stand-upper le plus Infréquentable de 2025 : Thierry Stand-up Fraîchement divorcé et viré de son taf, il n’a qu’une seule idée en tête : Faire du stand up et devenir un homme moderne et déconstruit.C’est un hommage qui sent la transpi, le Scorpio et les Camel sans filtre. L’humour est grinçant, l’honnêteté est brutale, et la bien-pensance prend un coup de santiag en pleine gueule.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44