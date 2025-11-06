Charles-Henry Magazine : Thierry Stand-up – Infréquentable / En rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 19:00 –

Gratuit : non 18 € 18 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Charles-Henry Magazine de retour à Nantes avec le stand-upper le plus Infréquentable de 2025 : Thierry Stand-up ! ?Fraîchement divorcé et viré de son taf, il n’a qu’une seule idée en tête : faire du stand-up et devenir un homme moderne et déconstruit. ?C’est un hommage qui sent la transpi, le Scorpio et les Camel sans filtre. L’humour est grinçant, l’honnêteté est brutale, et la bien-pensance prend un coup de santiag en pleine gueule. Avec Charles-Henry Lemonnier Représentations du 4 au 20 décembre 2025 :jeudis, vendredis, samedis à 19h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

