Paris sport proximité : tennis, multisports et course à pied au centre sportif Charles Moureu Charles Moureu Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi pour participer à des sessions de tennis, multisports et course à pied au centre sportif Charles Moureu. 17 avenue Edison.

Jour et horaires:

Mardi : 10h00-11h00 et 11h00-12h00 (tennis féminin, courts de tennis n°2 et 3)

Capacité d’accueil : 12 personnes par créneaux Mercredi : 14h00-16h00 (multisports enfants, courts de tennis n°1 et espace extérieur)

Capacité d’accueil : 30 personnes Mercredi : 12h00-13-30 (course à pied adultes, RDV à l’accueil du CS Charles Moreu)

Capacité d’accueil : 20 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Date(s) :

Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris

+33153609110