Charles Pasi + Bobbie Route De Fos RN 569 Istres

Charles Pasi + Bobbie

Jeudi 4 décembre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Charles Pasi revient avec Adamas, son sixième album et le troisième chez Blue Note, un disque lumineux et apaisé né dans l’ombre du deuil. Il y rend hommage à deux figures essentielles son père et son ancien manager Maurice Suissa.

Composé durant la pandémie, l’album traverse les émotions humaines avec une grâce rare, entre blues, pop, folk et ballades intimistes, chantées en anglais, français et italien. Loin de sombrer dans le pathos, Adamas transforme la perte en une célébration poétique de la vie.



Cet opus réunit une vingtaine de musiciens, dont Queen Omega ou Baptiste Herbin, et a été mixé par l’ingénieur légendaire Michael Brauer. Chaque morceau ouvre un nouvel univers, où l’intime devient universel, du pow-wow blues de “Nothing To Say” à l’ultime adieu en italien pour son père dans “Nino, Cielo e Terra”. Avec sensibilité et liberté, Charles Pasi propose une odyssée musicale où les vivants et les morts dansent ensemble, loin de la tragédie, dans un souffle d’éternité. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

Charles Pasi returns with Adamas, his sixth album and third for Blue Note, a luminous, soothing record born in the shadow of grief. In it, he pays tribute to two essential figures: his father and his former manager Maurice Suissa.

German :

Charles Pasi kehrt mit Adamas, seinem sechsten Album und dem dritten bei Blue Note, zurück. Es ist eine helle und beruhigende Platte, die im Schatten der Trauer entstanden ist. Auf dem Album würdigt er zwei wichtige Persönlichkeiten: seinen Vater und seinen ehemaligen Manager Maurice Suissa.

Italiano :

Charles Pasi torna con Adamas, il suo sesto album e il terzo per Blue Note, un disco luminoso e rasserenante nato all’ombra del dolore. In esso rende omaggio a due figure chiave: suo padre e il suo ex manager Maurice Suissa.

Espanol :

Charles Pasi vuelve con Adamas, su sexto álbum y tercero para Blue Note, un disco luminoso y tranquilizador nacido a la sombra del dolor. En él rinde homenaje a dos figuras clave: su padre y su antiguo manager Maurice Suissa.

