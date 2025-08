Charles Pasi en concert Salle Paul Fort Nantes

Charles Pasi en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:30 –

Gratuit : non 21 € à 26 € Adulte

En grec, Adamas signifie « indomptable, indestructible ». C’est aussi l’origine du mot diamant, cette pierre précieuse si difficile à tailler. Chez Charles Pasi, la musique a toujours été d’abord une histoire d’émotions. « L’album est dédié à deux âmes indomptables et précieuses, mon père et mon manager. Pour eux, je voulais un peu plus que la pierre tombale et une photo dans un cimetière. Deux figures importantes pour moi, deux hommes libres. » Deux diamants. Mais il n’est pas question ici d’un disque plombé et plombant, c’est une histoire de fantômes, de prolongement, de légèreté et d’éternité. Pour laisser une trace.Charles Pasi : voixTao Ehrlich : batterieJosé Cabrera Montes de Oca : claviersJoseph Champagnon : guitareSébastien Levanneur : basse

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000