Charles Pasi en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes

Charles Pasi en concert Jeudi 11 décembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

21 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:30:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:30:00

En grec, Adamas signifie « indomptable, indestructible ». C’est aussi l’origine du mot diamant, cette pierre précieuse si difficile à tailler. Chez Charles Pasi, la musique a toujours été d’abord une histoire d’émotions. « L’album est dédié à deux âmes indomptables et précieuses, mon père et mon manager. Pour eux, je voulais un peu plus que la pierre tombale et une photo dans un cimetière. Deux figures importantes pour moi, deux hommes libres. » Deux diamants. Mais il n’est pas question ici d’un disque plombé et plombant, c’est une histoire de fantômes, de prolongement, de légèreté et d’éternité. Pour laisser une trace.

Charles Pasi : voix

Tao Ehrlich : batterie

José Cabrera Montes de Oca : claviers

Joseph Champagnon : guitare

Sébastien Levanneur : basse

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’auteur-compositeur et harmoniciste virtuose nous présente son troisième album, paru sur le mythique label de jazz Blue Note. chanson nantes

© Antoine Jaussaud