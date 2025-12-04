CHARLES PASI – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

CHARLES PASI – L’USINE – SCENES ET CINES Istres jeudi 4 décembre 2025.

CHARLES PASI Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Charles Pasi revient avec Adamas, son sixième album et le troisième chez Blue Note, un disque lumineux et apaisé né dans l’ombre du deuil. Il y rend hommage à deux figures essentielles : son père et son ancien manager Maurice Suissa. Composé durant la pandémie, l’album traverse les émotions humaines avec une grâce rare, entre blues, pop, folk et ballades intimistes, chantées en anglais, français et italien. Loin de sombrer dans le pathos, Adamas transforme la perte en une célébration poétique de la vie.Cet opus réunit une vingtaine de musiciens, dont Queen Omega ou Baptiste Herbin, et a été mixé par l’ingénieur légendaire Michael Brauer. Chaque morceau ouvre un nouvel univers, où l’intime devient universel, du pow-wow blues de “Nothing To Say” à l’ultime adieu en italien pour son père dans “Nino, Cielo e Terra”. Avec sensibilité et liberté, Charles Pasi propose une odyssée musicale où les vivants et les morts dansent ensemble, loin de la tragédie, dans un souffle d’éternité.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13