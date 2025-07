Charles Tillon, la révolte des sardinières Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Charles Tillon peint en 1926 son fameux tableau _La révolte des Sardinières._ Son petit-fils, Fabien Tillon nous raconte son grand-père.

En 1924, Charles Tillon (1897-1993), membre du Parti Communiste Français et jeune militant syndical, s’engage auprès des sardinières. Il organise le comité de grève. Après le conflit de Douarnenez, il mobilise des ouvrières d’autres ports bigoudens. Il immortalise alors, en 1926, une marche des sardinières à Lesconil.

Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine.

