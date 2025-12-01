Charleval Fête Noël Charleval
Charleval Fête Noël Charleval samedi 13 décembre 2025.
Charleval Fête Noël
Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Charleval fête Noël 2025 !
Rendez-vous le Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre sur le Marché de Noël à partir de 10h00 !
Retrouvez le Père Noël et ses lutins, place de la Lieure et venez profiter des ateliers de noël, faire une balade en calèche avec La Petite ferme d’Oscar, déguster des gourmandises de Noël et compléter vos hottes de cadeaux artisanaux !
PROGRAMME SAMEDI 13 DÉCEMBRE 10h00 20h00
10h00-20h00 Marché de Noël
10h00-12h30 et 14h30-17h00 Atelier du Père Noël
10h30-12h30 et 14h30-17h00 Promenade en calèche
10h00-11h30 et 13h30-15h00 Dédé le Tourneur
11h00 Chorale ChanteVal
14h00-17h00 Maquillage des lutins de Noël
15h00 Contes de Noël
16h30-17h30 Le marché en fanfare
18h00 Grande Parade de Noël
19h00 Feu d’artifice féérique tiré par le 8ᵉ Art
20h00 :Fermeture du Marché de Noël
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 10h00 17h00
10h00-17h00 Marché de Noël des artisans
10h00-12h30 et 14h30-17h00 Atelier du Père Noël
10h30-12h30 et 14h30-17h00 Promenade en calèche
14h00-17h00 Maquillage des lutins de Noël
11h00 ; Concours de pull de Noël
12h00-14h00 Karaoké de Noël
14h00 Concert des ateliers Musiques Actuelles
15h30-17h00 Clôture, marché en fanfare
L’ensemble du programme de Charleval Fête Noël est disponible sur le lien ci-dessous.
☕ Restauration et buvette sur place, sandwichs savoyards, tartiflette, paninis, crêpes, gaufres, vin chaud, cidre chaud, bière de Noël, et encore bien d’autres surprises !!
Plus d’informations au 02.32.48.19.59 ou sur la page Facebook Commune de Charleval. .
Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 48 19 59
