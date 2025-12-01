Charleval Fête Noël

Charleval Eure

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-13

Charleval fête Noël 2025 !

Rendez-vous le Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre sur le Marché de Noël à partir de 10h00 !

Retrouvez le Père Noël et ses lutins, place de la Lieure et venez profiter des ateliers de noël, faire une balade en calèche avec La Petite ferme d’Oscar, déguster des gourmandises de Noël et compléter vos hottes de cadeaux artisanaux !

PROGRAMME SAMEDI 13 DÉCEMBRE 10h00 20h00

10h00-20h00 Marché de Noël

10h00-12h30 et 14h30-17h00 Atelier du Père Noël

10h30-12h30 et 14h30-17h00 Promenade en calèche

10h00-11h30 et 13h30-15h00 Dédé le Tourneur

11h00 Chorale ChanteVal

14h00-17h00 Maquillage des lutins de Noël

15h00 Contes de Noël

16h30-17h30 Le marché en fanfare

18h00 Grande Parade de Noël

19h00 Feu d’artifice féérique tiré par le 8ᵉ Art

20h00 :Fermeture du Marché de Noël

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 10h00 17h00

10h00-17h00 Marché de Noël des artisans

10h00-12h30 et 14h30-17h00 Atelier du Père Noël

10h30-12h30 et 14h30-17h00 Promenade en calèche

14h00-17h00 Maquillage des lutins de Noël

11h00 ; Concours de pull de Noël

12h00-14h00 Karaoké de Noël

14h00 Concert des ateliers Musiques Actuelles

15h30-17h00 Clôture, marché en fanfare

L’ensemble du programme de Charleval Fête Noël est disponible sur le lien ci-dessous.



☕ Restauration et buvette sur place, sandwichs savoyards, tartiflette, paninis, crêpes, gaufres, vin chaud, cidre chaud, bière de Noël, et encore bien d’autres surprises !!

Plus d’informations au 02.32.48.19.59 ou sur la page Facebook Commune de Charleval. .

Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 48 19 59

