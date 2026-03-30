Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos Andernos-les-Bains
Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos Andernos-les-Bains vendredi 3 avril 2026.
Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos
Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-03
Bienvenue dans une aventure gourmande et magique pour les jeunes explorateurs!
Willy WONKA vient tout juste de poser pied à Andernos… et il en est émerveillé! Entre les parfums salés du littoral et les couleurs magiques de la ville, il a décidé de créer une édition extraordinaire d’oeufs enchantés, inspirés des trésors du territoire. Mais catastrophe, les 5 ingrédients secrets pour réaliser ces oeufs ont été dispersés dans la ville.
Aide Willy à les retrouver en répondant à chaque énigme.
N’oublie pas ton stylo magique pour répondre aux questions ) .
Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos
L’événement Charlie et la fabrique des oeufs magiques d’Andernos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Andernos-les-Bains
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