Charlie et Stylien : La La Mour – La comédie musicale… différente ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-26 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

La vie est une comédie musicale ! Oui. Mais celle-ci est clairement différente… Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assumé :Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class&Cash qu’ils maîtrisent parfaitement. Entre sketchs audacieux et chansons honnêtes, laissez Charlie et Stylien vous parler d’eux et surtout de vous… Représentations les 26 et 27 décembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

