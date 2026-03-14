CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE Béziers
CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE Béziers vendredi 3 avril 2026.
CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Drôle, captivant et authentique, Charlie séduit par sa sincérité et cherche à vous surprendre, vous faire rire et réfléchir.
Drôle, captivant et authentique, Charlie séduit par sa sincérité et cherche à vous surprendre, vous faire rire et réfléchir. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77
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English :
Funny, captivating and authentic, Charlie’s sincerity will surprise you, make you laugh and make you think.
L’événement CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34