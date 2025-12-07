Charlie Haid : Intensément mentaliste Cité des Congrès Nantes

Charlie Haid : Intensément mentaliste Cité des Congrès Nantes dimanche 7 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 18:00 –

Gratuit : non 38 € 38 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/charlie-haid-intensement-mentaliste.html Tout public

A la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple : vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène : vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez, mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée. En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle, drôle et impressionnante, mais surtout haute en intensité ! Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/charlie-haid-intensement-mentaliste.html