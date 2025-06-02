CHARLIE HAID – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : CHARLIE HAIDAprès une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujoursplus loin.À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son butest simple : vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnussur scène : vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierezrien de cette soirée.En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle,drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité !

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63