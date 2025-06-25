Charlie Heid SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Charlie Heid SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône samedi 14 mars 2026.

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE

Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours

plus loin.

À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but

est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.

Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus

sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez

rien de cette soirée.

En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle,

drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité ! .

