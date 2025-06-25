Charlie Heid SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône
Charlie Heid SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône samedi 14 mars 2026.
Charlie Heid
SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
CHARLIE HAID INTENSÉMENT MENTALISTE
Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours
plus loin.
À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but
est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.
Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus
sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez
rien de cette soirée.
En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle,
drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité ! .
SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Charlie Heid
German : Charlie Heid
Italiano :
Espanol :
L’événement Charlie Heid Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I