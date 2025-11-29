CHARLIE & STYLIEN – LE SPLENDID Lille

CHARLIE & STYLIEN Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

VERONE PRODUCTIONS PRÉSENTE : CHARLIE & STYLIENAprès plus de 72 millions de vues sur les réseaux, 300 parodies, et avoir séduit quelques 545 000 followers, ils présentent aujourd’hui leur premier spectacle intitulé “LA LA MOUR”, En parallèle, Charlie & Stylien travaillent sur un 1er album pour répondre à une demande de plus en plus grandissante et à une folle envie de continuer à chanter l’amour… à leur façon ! La vie est une comédie musicale ! Oui. Mais celle-ci, est clairement différente… Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assumé : Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class & Cash qu’ils maîtrisent parfaitement. Entre sketchs audacieux et chansons honnêtes, laissez Charlie et Stylien vous parler d’eux et surtout de vous…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59