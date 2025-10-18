Charlie Taz Duo au Fil Hémon Fil-hémon Rennes

Concert de chansons jazz et brésiliennes interprétées par Charlie Taz Duo, le samedi 18 octobre 2025 à 19h au 26 rue Louis Hémon

Concert de chansons jazz et brésiliennes interprétées par Charlie Taz Duo, le samedi 18 octobre 2025 à 19h, au 26 rue Louis Hémon

-> Formule Auberge Espagnole : chacun amène un plat salé ou sucré ou une boisson à partager ;

->19h : concert, puis repas partagé à partir de 20h ;

-> Spectacle prix libre au chapeau, à partir de 5 € ;

-> S’inscrire et réserver en complétant ce lien ci-dessous :

[https://framadate.org/IsmX1zkjdObuxBaW](https://framadate.org/IsmX1zkjdObuxBaW)

« L’aventure musicale de Charlie Taz débute à l’âge de 7 ans lorsqu’elle intègre les classes de piano et chant du conservatoire René Guizien de Fougères. Elle ne cessera de chanter, tout d’abord en tant que soliste dans le choeur d’enfants classique puis se tournera vers d’autres styles, notamment le gospel, à travers un ensemble vocal de 8 chanteuses, et le jazz, alors qu’elle intègre le big band de Fougères.

Influencé par les couleurs chaudes du jazz, de la soul, du blues ainsi que de la poésie de la folk et du romantisme classique, Charlie Taz Duo vous emmène pour un moment à part, jazz/parenthèse choro brésilien, à travers les musiques magiques de Norah Jones, Eva Cassidy, Aretha Franklin, Etta James, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Lena Horne, Jim Hall, Joe Pass, Louis Armstrong, Glenn Miller, mais aussi Maria Bethania, Marisa Monte et tant d’autres …

Prêts pour une pause de douceur hors du temps ? »

Début : 2025-10-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T21:00:00.000+02:00

filhemon2020@gmail.com https://framadate.org/IsmX1zkjdObuxBaW

Fil-hémon 26 rue Louis hémon, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine