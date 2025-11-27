CHARLIE WINSTON 1ERE PARTIE – ESPACE CULTUREL – LES PIEUX Les Pieux

CHARLIE WINSTON 1ERE PARTIE Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec son nouvel album Love Isn’t Easy, Charlie Winston nous ouvre les portes d’une histoire d’amour universelle. Non pas une romance éphémère, mais une relation profonde, qui se construit pas à pas. On y retrouve les élans des débuts, les épreuves, les possibles séparations – mais aussi cette nécessité essentielle : apprendre à s’aimer soi-même pour mieux aimer les autres.Pour ce 6ème album, Charlie retrouve son rôle naturel de chef de bande. Entouré de ses musiciens complices, avec qui il partage la scène depuis deux ans – François Lasserre, Louis Sommer et Noé Benita – il laisse circuler humour, émotion et énergie, offrant un album vibrant et organique, où la musique respire comme une extension de lui-même.Ce nouveau projet marque aussi un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif et une cohésion artistique pleinement assumée. C’est dans cet état d’esprit joyeux que Charlie Winston retrouvera la scène à partir de cet été et jusqu’en 2026.

ESPACE CULTUREL – LES PIEUX ALLEE DE LA FOSSE 50340 Les Pieux 50