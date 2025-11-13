CHARLIE WINSTON – 6MIC Aix En Provence

CHARLIE WINSTON Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

IRIS – LE 6MIC PRÉSENTE : CHARLIE WINSTONDe Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois. Son cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et coréalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert. Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté !Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13