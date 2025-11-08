Charlie Winston | Concert L’Abaca Cherves-Richemont
Charlie Winston | Concert L’Abaca Cherves-Richemont samedi 8 novembre 2025.
Charlie Winston | Concert
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont Charente
Tarif : – – 35 EUR
Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
2025-11-08
En concert à l’ABACA, Charlie Winston à qui l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000 et qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois.
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 25 69 labaca@valdecognac.fr
English :
In concert at ABACA, Charlie Winston, known for his iconic Like a Hobo, a hit from the early 2000s that reveals a strong musical identity, both folk and rock.
German :
Im ABACA-Konzert tritt Charlie Winston auf, der mit seinem ikonischen Like a Hobo, einem Hit der frühen 2000er Jahre, bekannt wurde und eine starke musikalische Identität offenbart, die gleichzeitig Folk und Rock ist.
Italiano :
In concerto all’ABACA, Charlie Winston, noto per il suo iconico Like a Hobo, un successo dei primi anni 2000 che rivela una forte identità musicale, sia folk che rock.
Espanol :
En concierto en ABACA, Charlie Winston, conocido por su icónico Like a Hobo, un éxito de principios de los años 2000 que revela una fuerte identidad musical, tanto folk como rock.
