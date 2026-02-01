Charlie Winston | Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand

Charlie Winston | Coopérative de mai

Charlie Winston, auteur du mythique Like a Hobo , revient avec un show rock généreux et survolté. Son dernier album introspectif, co-réalisé avec Vianney, révèle un artiste sans masque. Sa tournée affiche déjà des dates complètes partout en France.

Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de mai Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

Charlie Winston, author of the legendary ?Like a Hobo? , returns with a generous, high-octane rock show. His latest introspective album, co-produced with Vianney, reveals an unmasked artist. His tour is already sold out across France.

