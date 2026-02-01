Charlie Winston | Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand
Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-24 20:00:00
2026-02-24
Charlie Winston, auteur du mythique Like a Hobo , revient avec un show rock généreux et survolté. Son dernier album introspectif, co-réalisé avec Vianney, révèle un artiste sans masque. Sa tournée affiche déjà des dates complètes partout en France.
Rue Serge-Gainsbourg Coopérative de mai Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
Charlie Winston, author of the legendary ?Like a Hobo? , returns with a generous, high-octane rock show. His latest introspective album, co-produced with Vianney, reveals an unmasked artist. His tour is already sold out across France.
