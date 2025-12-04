Charlie Winston – LA CARTONNERIE Reims

Charlie Winston Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Libre et inclassableDe Charlie Winston, l’on connaît son iconique « Like a Hobo », tube du début des années 2000, révélant une identité musicale forte, entre folk et rock. Le britannique chouchou des Français revient avec un cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney. Certainement le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu, explorant avec sincérité ses doutes et espoirs. Sa dernière tournée a fait salle comble partout en France, avec cinq concerts à guichets fermés à Paris et un public conquis à chaque date. Sur scène, Charlie Winston livre un véritable show rock : généreux, intime et survolté, où l’émotion et l’énergie ne font qu’un.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51