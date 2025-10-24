CHARLIE WINSTON – L’AUTRE CANAL Nancy

CHARLIE WINSTON Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

rlie Winston a retrouvé le chemin du studio pour concevoir son 6ème album, entouré de ses complices de scène — François Lasserre, Louis Sommer et Noé Benita. Après plus de deux ans passés ensemble en tournée, leur complicité a donné naissance à une musicalité vive, sincère et instinctive. Dans cette dynamique collective, l’émotion, l’humour et l’inspiration de Charlie jaillissent avec une spontanéité évidente, le groupe agissant comme une véritable extension de lui-même.Ce nouveau projet marque aussi un retour à l’essentiel, nourri par l’énergie du collectif et une cohésion artistique pleinement assumée. C’est dans cet état d’esprit joyeux que Charlie Winston retrouvera la scène à partir de cet été et jusqu’en 2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54