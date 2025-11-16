CHARLIE WINSTON – LE CABARET Carpentras

CHARLIE WINSTON Début : 2025-11-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Festival Soirées d’Automne de la CoVe.Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.Révélé au grand public avec l’inoubliable Like a Hobo, Charlie Winston nous embarque dans un univers pop-folk unique, où la sensibilité des mélodies se mêle à la puissance de l’interprétation. Après un 5ième album co-réalisé avec Vianney et une tournée à guichets fermés, le chanteur anglais, toujours sincère et surprenant, revient sur scène avec des titres forts, portés par une voix à l’élégance sauvage et une présence scénique magnétique. En live, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Entre groove et émotions, Charlie Winston promet de faire vibrer les cœurs et danser les esprits ! Ne manquez sous aucun prétexte ce concert exceptionnel de clôture des Soirées d’Automne au Cabaret à Carpentras sous ce magnifique chapiteau Magic Mirrors pour un final inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CABARET PARKING SAINT-LABRE 84200 Carpentras 84