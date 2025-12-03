Charlie Winston Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Charlie Winston +

Alice on the roof Mercredi 3 décembre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif unique : 30 € ; Placement : debout fosse / assis mezzanine (sous réserve des places disponibles le jour J)

Charlie Winston, révélé par son tube Like a Hobo, revient avec son cinquième album co-réalisé avec Vianney. Plus introspectif que jamais, il se dévoile sans masque et offre un show rock puissant. Après une tournée triomphale en France et des concerts complets à Paris, il sera en concert le mercredi 3 décembre à 20h30 aux Fuseaux. Attendez-vous à un spectacle généreux, intime et survolté, d’une durée de 1h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

