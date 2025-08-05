Charlie Winston Place Pierre de Coubertin Lillebonne

vendredi 6 mars 2026.

Charlie Winston

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois.

Son cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu.

Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert.

Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

