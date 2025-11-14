CHARLIE WINSTON – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

CHARLIE WINSTON – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 14 novembre 2025.

CHARLIE WINSTON Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : CHARLIE WINSTONDe Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois.Son cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu.Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert.Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté !

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30