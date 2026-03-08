CHARLIE WINSTON Parc Rayonnant Sérignan

CHARLIE WINSTON

Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Charlie Winston revient avec un 6ᵉ album né de la complicité avec ses musiciens. Une musicalité sincère et instinctive, à retrouver sur scène jusqu’en 2026.

De Charlie Winston, on connaît le célèbre Like a Hobo, qui a révélé une identité musicale singulière, à la croisée du folk et du rock.

Aujourd’hui, l’artiste retrouve le chemin du studio pour son 6ᵉ album, accompagné de ses fidèles musiciens de scène.

Après plus de deux années passées ensemble en tournée, leur complicité a fait naître une musicalité vive, sincère et instinctive.

Dans cette aventure collective, l’émotion, l’humour et l’inspiration de Charlie jaillissent avec spontanéité, le groupe devenant une véritable extension de lui-même.

Ce nouveau projet signe un retour à l’essentiel, porté par l’énergie du collectif et une cohésion artistique affirmée.

C’est dans cet esprit joyeux que Charlie Winston retrouvera la scène, jusqu’en 2026.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charlie Winston returns with a 6? album born of complicity with his musicians. A sincere and instinctive musicality, to be found on stage until 2026.

L’événement CHARLIE WINSTON Sérignan a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34