CHARLIE WINSTON – SMAC de la Gespe Tarbes

CHARLIE WINSTON – SMAC de la Gespe Tarbes samedi 7 février 2026.

CHARLIE WINSTON Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois. Son cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert. Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté.DistributionCharlie Winston : chant lead, guitare, pianoNoé Bennita : batterieFrançois Lasserre : guitareLouis Sommer : clarinette basse, basseINFORMATION BILLETTERIE :Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65