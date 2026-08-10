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Charline Dona en Concert au BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

jeudi 27 août 2026 · 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny · Capbreton

Charline Dona en Concert au BAYA CAPBRETON 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny
Adresse
85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Charline Dona en Concert au BAYA CAPBRETON

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Jeudi 27 août, Charline Dona pose sa guitare au BAYA pour un tour du monde en chansons.
Une voix douce, une guitare acoustique et des chansons venues d’ailleurs Charline Dona embarque le BAYA pour un tour du monde musical, jeudi 27 août.

Un répertoire qui voyage, une ambiance intimiste face à l’océan, pour clôturer l’été en douceur.   .

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Charline Dona en Concert au BAYA CAPBRETON

On Thursday, August 27, Charline Dona will put her guitar aside at BAYA for a musical journey around the world.

L’événement Charline Dona en Concert au BAYA CAPBRETON Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS

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