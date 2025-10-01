CHARLOTTE – ARTISTIC ATHEVAINS Paris

CHARLOTTE – ARTISTIC ATHEVAINS Paris mercredi 1 octobre 2025.

CHARLOTTE Début : 2025-10-01 à 17:00. Tarif : – euros.

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, peintre allemande née le 16 avril 1917 et morte à vingt-six ans au camp d’Auschwitz. Entre ces dates se tisse une brève existence marquée très tôt par une tragédie familiale – la mort d’une mère dont Charlotte apprendra tardivement qu’elle s’est suicidée – et se dessine un itinéraire systématiquement contraint par la folie nazie. Mais entre ces dates aussi naît une artiste et son oeuvre, lumineuse, fulgurante elle aussi. Depuis Berlin, où elle vit ses première recherches et découvertes plastiques aux Beaux Arts, jusqu’à Villefranche-sur-Mer où elle se réfugie alors que, de confession juive, elle subit, avec sa famille, l’exclusion progressive de toutes les sphères de la société allemande. Il ne reste qu’une solution : fuir. Elle sera accueillie dans l’Ermitage méditerranéen d’une riche américaine, Ottilie Moore, qui l’aide, touchée par son talent. Charlotte sait que pour survivre elle doit peindre son histoire, c’est la seule issue. C’est là qu’elle entreprend la composition d’une oeuvre picturale sidérante : Vie ? ou Théâtre ? Plus d’un millier de gouaches et aquarelles, des centaines de pages de textes, des croquis annotés et des morceaux de musique, sur des feuilles de calque, composant une sorte de roman graphique avant l’heure… avec des couleurs créées seulement à partir du blanc, rouge vermillon, jaune moyen et bleu outremer. Gardez-les bien, c’est toute ma vie dira-t-elle à l’ami auquel elle les confie peu de temps avant son arrestation. Toute une vie, oui, composée d’images, de musiques et de poésies, comme une pièce de théâtre, entrelaçant intimement autobiographie et histoire, avec l’intuition terrible d’une fin imminente. Le roman de David Foenkinos, auquel prêtent voix Michel Ouimet et Anne-Marie Lazarini, n’est pas seulement le portrait saisissant d’une femme exceptionnelle : c’est aussi le récit d’une fascination et d’une quête. Celle d’un auteur qui, hanté par cette artiste, part à sa recherche…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARTISTIC ATHEVAINS 45.rue Richard Lenoir 75011 Paris 75