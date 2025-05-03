CHARLOTTE CARDIN – LE LIBERTE – RENNES Rennes

CHARLOTTE CARDIN Début : 2026-04-23 à 00:00. Tarif : – euros.

ALIAS PRÉSENTE : CHARLOTTE CARDINCHARLOTTE CARDIN ANNONCE UNE NOUVELLE TOURNEE EN FRANCE, BELGIQUE ET SUISSE EN 2026Après avoir conquis le public français et international avec sa tournée « 99 Nights Tour » (couronnée par un concert sold-out au Zénith de Paris en décembre 2024) Charlotte Cardin annonce une nouvelle série de dates en France, Belgique et Suisse au printemps 2026.Alors que son tube “Feel Good” (certifié disque de platine) est actuellement en tête des charts et de l’airplay en France, Charlotte Cardin continue de s’imposer comme une figure incontournable de la scène pop. Son album “99 Nights”, salué par la critique, est en passe d’être certifié disque d’or, confirmant l’engouement grandissant autour de sa voix et de son univers à la fois intime, sophistiqué et puissant.

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35