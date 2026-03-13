Charlotte Cardin Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Charlotte Cardin Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement vendredi 17 juillet 2026.
Charlotte Cardin
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Nouvelle star québécoise de la pop, Charlotte Cardin poursuit un parcours fulgurant avec ses chansons personnelles, sensibles et modernes.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
Quebec’s new pop star, Charlotte Cardin, continues her meteoric rise with her personal, sensitive and modern songs.
L’événement Charlotte Cardin Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme