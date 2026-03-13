Charlotte Cardin Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Charlotte Cardin

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Nouvelle star québécoise de la pop, Charlotte Cardin poursuit un parcours fulgurant avec ses chansons personnelles, sensibles et modernes.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Quebec’s new pop star, Charlotte Cardin, continues her meteoric rise with her personal, sensitive and modern songs.

L’événement Charlotte Cardin Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme