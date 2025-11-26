Charlotte et le bébé mystère Comedie de Limoges Limoges
Charlotte et le bébé mystère Comedie de Limoges Limoges mardi 7 avril 2026.
Charlotte et le bébé mystère
Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11
Un éveil coloré, tendre et musical pour les tout-petits à partir de 6 mois. Charlotte et Milo ont une passion enquêter et aider les gens. Aujourd’hui, ils trouvent un petit bébé animal, à même le sol. N’écoutant que leur coeur, ils décident de le prendre avec eux afin de retrouver sa maman ; mais où est elle et qui peut-elle bien être ? De comptine en comptine et après quelques déconvenues, il se peut que leur quête les mène pile là où ils s’y attendaient le moins ! .
Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
