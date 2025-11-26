Charlotte et le bébé mystère Comedie de Limoges Limoges

Charlotte et le bébé mystère

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

Un éveil coloré, tendre et musical pour les tout-petits à partir de 6 mois. Charlotte et Milo ont une passion enquêter et aider les gens. Aujourd’hui, ils trouvent un petit bébé animal, à même le sol. N’écoutant que leur coeur, ils décident de le prendre avec eux afin de retrouver sa maman ; mais où est elle et qui peut-elle bien être ? De comptine en comptine et après quelques déconvenues, il se peut que leur quête les mène pile là où ils s’y attendaient le moins ! .

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

