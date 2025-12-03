Charlotte et le costume du Père Noël Théâtre Essaïon Paris

Charlotte, une petite orpheline harcelée dans la cour de l’école, se retrouve chez le lutin en chef qui lui propose de choisir le cadeau de ses rêves. Mais Charlotte a une autre idée en tête: voler le costume du Père Noël et utiliser ses pouvoirs pour se venger de ses oppresseurs.

Mêlant théâtre, chant et danse, Charlotte et le costume du Père Noël est un spectacle qui transmet des valeurs comme le partage et le pardon, valeurs communes à celles véhiculées par l’esprit de Noël.

Une course poursuite effrénée entre Charlotte qui a volé le costume du Père Noël et le lutin en chef qui ne l’entend pas de cette oreille !

Du mercredi 03 décembre 2025 au mercredi 07 janvier 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris

https://essaion-theatre.com/spectacle/charlotte-et-le-costume-du-pere-noel/