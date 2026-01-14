Venez découvrir ou retrouver l’univers de Charlotte Grenat ! En passant par la musique classique au conservatoire, le Théâtre classique, de rue, Café-théâtre, l’école de la chanson d’A. Donna, L’écriture avec C. Lemesle, le groupe « Génération » (Label Tréma), des comédies musicales enfantines contées par O. Minne ( Kid’Factory-Harmonia Mundi) l’enregistrement de chansons et contes du répertoire enfantin (Caravage), le CD (sorti chez Universal Classique) puis le spectacle « Mademoiselle Maya en Ut intégral », des chansons co-écrites pour divers artistes dont S. Réggiani et G. Montagné, le duo « Petits Bonheurs », aujourd’hui, elle sort son premier CD personnel, paroles et musiques, et sera pour l’occasion entourée sur la scène du Théâtre Gildas, le 6 Février à 19h30, par les musiciens ayant participé au projet. Entre pop, rock, des chansons à textes, poétiques et/ou piquantes. C’est fort, et ça fait du bien !

Invité : Jann Halexander

Venez (re)découvrir la poésie de la chanteuse Charlotte Grenat.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Réservations ouvertes sur billetreduc

Tarifs : 12 euros (réservation), 15 euros (tarif plein).

Public jeunes et adultes.

Théâtre Stéphane Gildas 16, rue de Tolbiac 75013 Paris



