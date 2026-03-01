Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ à la Galerie Grand Merci Paris Galerie Grand Merci Paris PARIS

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges, à Paris, en province depuis 2024. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 20h00

payant

15 euros tarif plein

12 euros en pré-vente sur billetreduc

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T20:00:00+02:00

Galerie Grand Merci Paris 14 bis rue Coëtlogon 75006 PARIS

+33616139832 ama2_ama9@hotmail.com https://www.facebook.com/events/922125397221962 https://www.facebook.com/events/922125397221962



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