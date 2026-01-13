Charlotte Grenat ‘L’Instant Présent’ le 6 février 2026, Théâtre Stéphane Gildas, Paris Théâtre Stéphane Gildas Paris Vendredi 6 février, 19h30

Venez découvrir ou retrouver l’univers de Charlotte Grenat !

En passant par la musique classique au conservatoire, le Théâtre classique, de rue, Café-théâtre, l'école de la chanson d'A. Donna, L'écriture avec C. Lemesle, le groupe « Génération » (Label Tréma), des comédies musicales enfantines contées par O. Minne ( Kid'Factory-Harmonia Mundi) l'enregistrement de chansons et contes du répertoire enfantin (Caravage), le CD (sorti chez Universal Classique) puis le spectacle « Mademoiselle Maya en Ut intégral », des chansons co-écrites pour divers artistes dont S. Réggiani et G. Montagné, le duo « Petits Bonheurs », aujourd'hui, elle sort son premier CD personnel, paroles et musiques, et sera pour l'occasion entourée sur la scène du Théâtre Gildas, le 6 Février à 19h30, par les musiciens ayant participé au projet. Entre pop, rock, des chansons à textes, poétiques et/ou piquantes . C'est fort, et ça fait du bien !

Invité : Jann Halexander

Charlotte Grenat en concert ‘L’Instant Présent’

6 février 2026

Théâtre Stéphane Gildas

16 rue de Tolbiac, 75013 Paris

19h30

Réserver : billetreduc / 0603246864 (sms)

1



Théâtre Stéphane Gildas 16 rue de Tolbiac Quartier de la Gare Paris 75013 Paris



