CHARLOTTE MAZET EN CONCERT – LE SOLO – PARIS Paris mercredi 3 décembre 2025.
CHARLOTTE MAZET EN CONCERTUn piano-voix, dans un univers envoûtant : Charlotte Mazet vous chantera, presque à la lueur des bougies, des compositions inédites. Une parenthèse intimiste et feutrée, entre harmonie et délicatesse.
LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75