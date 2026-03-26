CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative Musée de Grenoble Grenoble
CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative Musée de Grenoble Grenoble samedi 4 avril 2026.
CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative
Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-04-04
Le musée de Grenoble consacre une exposition à Charlotte Perriand, figure majeure du design et de l’architecture du XXᵉ siècle. Cette manifestation met en lumière un pan encore méconnu de son œuvre ses photographies de montagne.
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Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 63 44 44
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English :
The Musée de Grenoble is devoting an exhibition to Charlotte Perriand, a major figure in 20th-century design and architecture. The exhibition highlights a little-known aspect of her work: her mountain photographs.
L’événement CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative Grenoble a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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