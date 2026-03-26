CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative Musée de Grenoble Grenoble

CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative

Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-04-04

Le musée de Grenoble consacre une exposition à Charlotte Perriand, figure majeure du design et de l’architecture du XXᵉ siècle. Cette manifestation met en lumière un pan encore méconnu de son œuvre ses photographies de montagne.

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Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 63 44 44

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English :

The Musée de Grenoble is devoting an exhibition to Charlotte Perriand, a major figure in 20th-century design and architecture. The exhibition highlights a little-known aspect of her work: her mountain photographs.

L’événement CHARLOTTE PERRIAND La montagne re-créative Grenoble a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Grenoble Alpes