Charlotte Planchou Villefranche-de-Rouergue

samedi 7 février 2026

Charlotte Planchou

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez découvrir Charlotte Planchou, une interprète habitée qui entre en scène comme on entre en vérité.

Son répertoire, libre et mouvant qu’elle tisse entre jazz, chanson et poésie, suit les messages qu’elle porte, les émotions qu’elle veut traverser. .

English :

Come and discover Charlotte Planchou, a performer who enters the stage as one enters the truth.

German :

Erleben Sie Charlotte Planchou, eine bewohnte Interpretin, die die Bühne betritt, wie man die Wahrheit betritt.

Italiano :

Venite a scoprire Charlotte Planchou, una performer che entra in scena come si entra nella verità.

Espanol :

Venga a descubrir a Charlotte Planchou, una artista que entra en escena como se entra en la verdad.

