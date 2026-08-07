Charlotte Saouz, chansons malicieuses Kistin Café Runan

Informations pratiques

Runan

Charlotte Saouz, chansons malicieuses

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Charlotte Saouz écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec à l’intérieur de vrais petits bouts de sa vie de femme. Ses textes et ceux de Anne Sylvestre, portés par sa voix chatoyante et sa guitare entraînante, touchent son public avec sincérité et malice ! .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95

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English :

L’événement Charlotte Saouz, chansons malicieuses Runan a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol