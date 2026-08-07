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AGENDA · Runan

Charlotte Saouz, chansons malicieuses Kistin Café Runan

vendredi 7 août 2026 · Kistin Café · Runan

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Kistin Café
Adresse
3 Rue de l'Église
Ville
22260 Runan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Runan

Charlotte Saouz, chansons malicieuses

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Charlotte Saouz écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec à l’intérieur de vrais petits bouts de sa vie de femme. Ses textes et ceux de Anne Sylvestre, portés par sa voix chatoyante et sa guitare entraînante, touchent son public avec sincérité et malice !   .

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95 

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English :

L’événement Charlotte Saouz, chansons malicieuses Runan a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol