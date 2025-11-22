Charlotte Wassy ‘LIBRA’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Nouveau projet de la chanteuse et compositrice Charlotte Wassy, « LIBRA » propose un jazz urbain dans toute sa richesse et sa modernité. L’improvisation jazz flirte avec des grooves aux accents soul et R&B, créant une fusion aussi sophistiquée que sensible.

Bercée par des influences multiples et inspirée par l’univers musical de son père, le batteur et compositeur camerounais Brice Wassy, Charlotte développe très tôt une expression artistique riche et plurielle. Après une formation en danse et une initiation vocale marquée par le jazz, elle fonde en 2010 son quintet avec lequel elle remporte plusieurs prix et enregistre ses premiers albums.

Charlotte Wassy / voix

Gustave Reichert / guitare

Alexis Valet / vibraphone

Elvin Bironien / basse

Curtis Efoua / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Charlotte Wassy ‘LIBRA’ !

Afro blue, Simone, Star eyes, Nefertiti, Darn that dream, Lazy afternoon

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Nouveau projet de la chanteuse Charlotte Wassy, « LIBRA » propose un jazz urbain dans toute sa richesse et sa modernité !

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T19:00:00+02:00_2025-11-22T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/