Charlotte Wassy ‘LIBRA’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris samedi 22 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Nouveau projet de la chanteuse et compositrice Charlotte Wassy, « LIBRA » propose un jazz urbain dans toute sa richesse et sa modernité. L’improvisation jazz flirte avec des grooves aux accents soul et R&B, créant une fusion aussi sophistiquée que sensible.
Bercée par des influences multiples et inspirée par l’univers musical de son père, le batteur et compositeur camerounais Brice Wassy, Charlotte développe très tôt une expression artistique riche et plurielle. Après une formation en danse et une initiation vocale marquée par le jazz, elle fonde en 2010 son quintet avec lequel elle remporte plusieurs prix et enregistre ses premiers albums.
Charlotte Wassy / voix
Gustave Reichert / guitare
Alexis Valet / vibraphone
Elvin Bironien / basse
Curtis Efoua / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Charlotte Wassy ‘LIBRA’ !
Afro blue, Simone, Star eyes, Nefertiti, Darn that dream, Lazy afternoon
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le samedi 22 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
