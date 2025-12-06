Charly, détective improvisé Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Charly, détective improvisé Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Spectacle de la compagnie L.A PiocheDoté d’un sens de la déduction extraordinaire, le détective Charly a toutefois besoin des enfants pour mener à bien ses enquêtes parfois semées d’embûches. Un spectacle qui leur offre l’occasion de prendre conscience du potentiel incroyable de l’imagination, et d’improviser pour devenir eux-mêmes les détectives !

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/