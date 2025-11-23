CHARLY ET LE LOUP – THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

CHARLY ET LE LOUP Début : 2025-11-23 à 11:00. Tarif : – euros.

« Le loup, fatigué de ne pas systématiquement être le plus méchant dans les contes, va voir Charly pour trouver une solution.Il ne comprend pas pourquoi les sorcières sont vues comme plus méchantes que lui, malgré ses efforts pour inspirer la peur. Il demande à la poupée Charly comment devenir le plus méchant possible, et ils essaient ensemble différentes idées pour faire peur aux autres. La poupée Charly devient ainsi son alliée dans cette quête de méchanceté suprême. »Retrouvez les autres aventures de Charly dans Charly et la poussière d’étoile, Charly mission Pôle Nord, Charly sauve Noël et Les vacances de CharlySpectacle pour enfants de 3 à 10 ans environ.

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33