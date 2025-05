Charly et ses drôles de drags – Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre, 10 mai 2025 18:00, Mauléon-Licharre.

Pyrénées-Atlantiques

Charly et ses drôles de drags Rue Arnaud de Maytie Jardin public Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 18:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Le festival Aiñerak est organisé à Mauléon.

Des artistes de tous âges, de tous horizons et de toutes les identités de genre, souhaitent montrer que la différence est une richesse, mais également que le drag est un art accessible à tous-tes, sans limite d’âge ni de genre. Bien plus qu’un simple spectacle, c’est un espace d’expression libre, un terrain de jeu où l’audace et la créativité sont reines, qui sert à briser les stéréotypes, à promouvoir l’acceptation de soi, et des autres, et à donner de la visibilité à la communauté LGBTQI+. Le collectif souletin tiendra une buvette et un food-truck sera présent pour vous permettre de vous restaurer. Repli sous chapiteau en cas de pluie. 0 EUR.

Rue Arnaud de Maytie Jardin public

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Charly et ses drôles de drags

German : Charly et ses drôles de drags

Italiano :

Espanol : Charly et ses drôles de drags

L’événement Charly et ses drôles de drags Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque