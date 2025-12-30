CHARLY MISSION NOEL AU POLE NORD THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

CHARLY MISSION NOEL AU POLE NORD Début : 2026-01-04 à 11:00. Tarif : – euros.

Charly rêve de voir de la neige… Elle voudrait tellement pouvoir faire des batailles de boules de neige, dévaler les pentes en luge, construire un bonhomme de neige et tant d’autres choses encore ! Mais hélas, il n’y a jamais de neige à Bordeaux ! Comment pourra-t-elle réaliser son rêve ?Comment va t ’elle faire pour réaliser son rêve? Aidée de Fripouille, son amis lutin, elle va partir en mission pour trouver de la neige!Retrouvez les autres aventures de Charly dans Le tour du monde de Charly , Charly et le loup , Charly sauve Noël et Les vacances de Charly .Spectacle enfants de 3 à 11 ans.

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33