CHARLY SAUVE NOEL – THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

CHARLY SAUVE NOEL Début : 2025-12-13 à 16:00. Tarif : – euros.

Tout commence lorsque Charly est une nouvelle fois appelé pour accomplir une mission de la plus haute importance : Sauver Noël !Cette année, Noël est en grand danger, et le monde entier risque de ne pas pouvoir célébrer cette fête magique tant attendue. En effet, Gribouille, un méchant sorcier jaloux, a réussi à capturer et enfermer la précieuse magie de Noël. Sans elle, le Père Noël ne pourra pas accomplir sa mission et la joie de Noël pourrait disparaître pour toujours.Face à cette menace, le Père Noël contacte Charly, son seul espoir, pour lui demander de l’aider à restaurer la magie de cette fête si spéciale. Sans hésiter, Charly accepte cette mission périlleuse et se lance dans une quête extraordinaire, bien décidé à sauver Noël. Mais il n’est pas seul dans cette aventure ! Accompagné de ses fidèles amis et de Fripouille, un lutin espiègle et malicieux, Charly devra surmonter de nombreux obstacles, déjouer les pièges tendus par Gribouille et retrouver la magie emprisonnée.Tout au long de son voyage, Charly découvrira des paysages enchanteurs, rencontrera des personnages hauts en couleur et vivra des moments remplis de courage et d’amitié. Mais le temps presse, et il faudra à Charly toute son intelligence et son cœur pour rétablir la magie de Noël à temps et sauver cette fête si chère aux enfants et aux familles du monde entier.Retrouvez les autres aventures de Charly dans Le tour du monde de Charly, Charly et le loup, Charly mission Pôle Nord et Les vacances de Charly.Spectacle pour enfants de 3 à 10 ans environ. Après le spectacle, petits et grands auront l’occasion de rencontrer les comédiens et de partager un goûter gourmand, avec cookies, crêpes, madeleines et bien d’autres délices, à partir de 2€. C’est l’occasion parfaite pour prolonger l’émerveillement du spectacle et échanger vos impressions en famille ou entre amis.

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33