Charmant en fête Place de l’église Boisné-La Tude

Charmant en fête

Place de l’église Charmant Boisné-La Tude Charente

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Brocante et fête foraine. Buvette et foodtruck sur place. Repas organisé par le Comité des Fêtes sur réservation.

Place de l’église Charmant Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 68 14

English :

Flea market and funfair. Refreshment bar and foodtruck on site. Meal organized by the Comité des Fêtes on reservation.

