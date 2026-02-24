Charmant en fête Place de l’église Boisné-La Tude
Charmant en fête Place de l’église Boisné-La Tude samedi 11 avril 2026.
Charmant en fête
Place de l’église Charmant Boisné-La Tude Charente
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Brocante et fête foraine. Buvette et foodtruck sur place. Repas organisé par le Comité des Fêtes sur réservation.
Place de l’église Charmant Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 68 14
English :
Flea market and funfair. Refreshment bar and foodtruck on site. Meal organized by the Comité des Fêtes on reservation.
